Hatay'da tarım işçilerinin servisi devrildi: 14 yaralı

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Sedat İSKENDEROĞLU/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Dörtyol ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı servis midibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Altınçağ ile Yeniyurt mahalleri arasında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen servis midibüsü, kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 işçi, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Dörtyol Sedat İSKENDEROĞLU

2022-12-26 09:40:40



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