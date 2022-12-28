Yılbaşında çalışmak için gittiği Antalya'da öldürülen davulcu toprağa verildi

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Sedat İSKENDEROĞLU/ HATAY, (DHA)HATAY'dan yılbaşı eğlencesinde davul çalmak için Antalya'ya giden ve tabancayla kalbinden tek kurşunla vurulan Hüseyin Uyulgan (19), toprağa verildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'ta meydana geldi. Hatay'ın Dörtyol ilçesinden yılbaşında eğlence merkezlerinde davul çalmak için Antalya'ya giden Hüseyin Uyulgan'a, dini nikahla birlikte yaşadığı İdal Yılmaz (18) ile evde otururken telefon geldi. Evden çıkan Uyulgan, kendisine verilen adrese gitti. Uyulgan, burada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tabancayla kalbinden tek kurşunla vuruldu. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Uyulgan'ı yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Uyulgan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Hüseyin Uyulgan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine getirildi. Uyulgan, Şehit Murat Öztürk Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Sedat İSKENDEROĞLU

2022-12-28 11:53:17



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