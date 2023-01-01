Hatay'da terör örgütlerine operasyon: 33 gözaltı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 33 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri PKK/KCK ve DEAŞ'a yönelik operasyon başlattı. Eş zamanlı baskınlarda 17'si DEAŞ, 16'sı PKK/KCK üyesi olmak üzere toplam 33 şüpheli gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda örgütsel içerikli çok sayıda dijital materyal, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet kartuş ile 47 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2023-01-01 13:36:24



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