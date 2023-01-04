Hafif ticari aracın römorkundan 23 kaçak göçmen çıktı

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İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari aracın römorkunda, plastik kasalar arasına gizlenen 23 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı; sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Antakya Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından ilçeye bağlı Avsuyu Mahallesi'nde planlı istihbarat faaliyeti kapsamında, şüphe üzerine hafif ticari araç durduruldu. Ekipler, aracın römorkunda, plastik kasaların arasına gizlenen ve ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 23 Suriyeli göçmeni yakaladı. Sürücü M.A. ise gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2023-01-04 12:24:32



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