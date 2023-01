Volkan Demirel: Hatayspor sıralamada daha yukarıya layık

İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, cumartesi günü karşılaşacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarını yapılan antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Volkan Demirel, puan durumundaki konumdan memnun olmadığını belirterek, "Benim de hedefim her zaman daha yukarılar. Çünkü Hatayspor sıralamada daha yukarıya layık" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18´inci haftasında sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak Hatayspor, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Osman Çalgın Tesisleri´nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas drili ve taktik çalışması yaptı.

"HEDEFİM DAHA YUKARILAR"

Hatayspor'un, puan durumundaki konumundan memnun olmadığını dile getiren Demirel, "Artık her maç zor. Ligin ikinci yarısında daha da zorlaşacak. Çünkü takımlar takviyelerini yapıp, eksik yerlerini de dolduracak. Biz de maç maç değerlendirmelerimizi yapacağız. Skor olarak istenileni alamasak da direnç, değişim ve futbolcuların sahiplenme ruhu ortaya çıkmaya başladı. İlk yarı itibariyle küme düşme hattında görünebiliriz ancak Hatayspor bu konumu hak etmiyor. Benim de hedefim her zaman daha yukarılar. Çünkü Hatayspor sıralamada daha yukarıya layık" dedi.

ANTALYASPOR KARŞISINDA HEDEF 3 PUAN

Hazırlıklarını sürdürdüğü Antalyaspor karşılşamlasında hedeflerinin 3 puan olduğunu belirten Demirel, "Transfer sezonunun başlamasıyla 2 ya da 3 futbolcuyu takıma kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Transferler, yapmak istemekle olmuyor. Şartları ve istediğimiz oyucnuların kulüplerindeki durumlarını değerlendireceğiz. Bize fayda sağlayabilecek, hem maddi hem de manevi olarak bizi yormayacak oyuncular almayı planlıyoruz. Gelişime açık, 26-27 yaşında futbolcular getirmeyi düşünüyoruz. O yüzden transferleri gizli tutuyoruz" diye konuştu.

2023-01-05



