Hatayspor - Antalyaspor maçının ardından

İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 18´inci haftasında Hatayspor, kendi sahasında Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Oyun olarak memnun fakat skor olarak memnun olmadığını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Oyun olarak yine iyi oynadığımız, pozisyonlara daha organize olan, daha çok organize ataklarla kenarları kullanarak pozisyon bulan bir Atakaş Hatayspor vardı. Onun karşısında uzaktan şutlarla, bir de bizim geriden oyun kurarken kaptırdığımız pozisyonlarla gol arayan bir Antalyaspor vardı. Maçın 60´ıncı dakikasından sonra zaten Antalyaspor'un değişikliklerinden ya da yapmış olduğu oyun tarzından 1 puana razı olduğunu görebildik. Bizse tamamen oyunu isteyen, kazanmak için bütün hamlelerini yapmaya çalışan bir oyun oynamaya çalıştık. Ben oyun olarak memnun olabilirim. Ama izleyenler, ya da Hataylılar skor olarak memnun olmayabilir. Çünkü 3 haftadır alınan Fenerbahçe mağlubiyeti ve 3 tane beraberliğimiz var. Evet, belki pozisyona giriyoruz. Baktığınızda belki 22-23 tane net pozisyonumuz var. Hem de yüzde 100'lük diyebileceğim. Kimisi yüzde 80'dir, yüzde 90'dır ama, yüzde 50'lik payda daha fazla gol şansı olan pozisyonları değerlendiremiyorsunuz. Değerlendiremeyince de 1 puana maruz kalıyorsunuz. Ben 2 puanı kaybettiğimiz için üzgünüm. Şu an bu maçın 2 puanı, Ümraniye maçındaki 2 puan ve Giresun maçındaki 2 puan olsa konum olarak da, kafa olarak da çok daha rahat bir yerde oluruz. Ama, futbol bu, bu yüzden güzel. Biraz acısını çekeceğiz. Daha sonra da inşallah sefasını çekeriz" dedi.

NURİ ŞAHİN: DEĞERLİ BİR PUAN ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM DEPLASMANDA

Maça daha iyi ve kontrollü başladıklarını söyleyen Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, "Oyunun, ilk yarının ikinci bölümünde biraz da taktik anlayışımızda bir sıkıntı oldu. 5-5-2 başladık bugün. Baskıya çıkarken merkezi forvetlerimizle kapatamadık bugün. Orada Boudjemaa'yı, Ribeiro'yu Aabid'i çok kontrol edemedik. İlk yarının ikinci bölümü Hatay'ın daha üstün olduğu bölüm oldu. İkinci yarıda biraz sistemde bir değişiklik yaptık. 4-2-3-1'e döndük. Ondan sonra daha rahat, ortada geçen bir maç oldu. İki tarafa da kayabilir. Şu anda iki takımın da puana çok ihtiyacı olduğu için tam saldıramıyorsun. Her puanın değeri özelikle bizim ligimizde her puanın değerini bilmemiz gerekiyor. O yüzden memnunum. Çok memnunum diyemem ama değerli bir puan aldığımızı düşünüyorum deplasmanda" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

