Hatay'da yerleşim yerine yakın bölgede makilik yangını (2)

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SÖNDÜRÜLDÜ

Hatay´ın İskenderun ilçesinde, yerleşim yerine yakın bölgedeki makilikte çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması devam ederken, herhangi bir evin zarar görmediği öğrenildi. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için inceleme başlatılacağı belirtildi. (DHA) Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN (Hatay), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-01-13 23:44:45



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