Hatay´da apartmanın 3'üncü katında ev yangını

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY´da, apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, diğer evlere sıçramadan itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Defne ilçesine bağlı Sümerler Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekibi, kısa sürede diğer evlere sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Paniğe yol açan yangında, evde hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2023-01-16 16:01:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.