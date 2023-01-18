Eşiyle el ele tutuşup yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun altında kalıp öldü

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Yaşar CERİTOĞLU/BELEN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıkıp el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çiftten Gülşen Akyurt (51), yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden hafriyat kamyonunun altında kalıp, yaşamını yitirdi. Kazanın ardından şoka giren Mustafa Erdoğan Akyurt (55) ise hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Belen ilçe merkezinde meydana geldi. Muayene oldukları Belen Aile Sağlığı Merkezi'nden çıkıp, geldikleri otomobile doğru el ele tutuşup yürüyen Gülşen ve Mustafa Akyurt çifti, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada araçlara yanan ışık yeşile döndü. Sürücüsünün hareket ettirdiği 27 AOE 858 plakalı hafriyat kamyonu, çiftten Gülşen Akyurt'a çarptı. Eşi Mustafa Erdoğan Akyurt ise kazadan son anda kurtuldu. Gülşen Akyurt, kaza yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şoka giren Mustafa Erdoğan hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis ekipleri, hafriyat kamyonunun şoförünü gözaltına alıp, polis merkezine götürdü. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen Yaşar CERİTOĞLU

2023-01-18 14:44:51



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