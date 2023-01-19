Fırtınada 200 kilometre sürüklenen tekneyi sahil güvenlik ekipleri buldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fırtınada 200 kilometre sürüklenen tekneyi sahil güvenlik ekipleri buldu

DHA

Fırtınada 200 kilometre sürüklenen tekneyi sahil güvenlik ekipleri buldu


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'ın Samandağ ilçesinde, gece çıkan fırtınada halatı kopup 200 kilometre sürüklenen tekneyi, sahil güvenlik ekipleri, rüzgarın yön ve şiddetini hesaplayarak yaptığı çalışmayla bulup sahibine teslim etti.Samandağ Meydan Mahallesi'nde 13 Ocak gecesi, kıyıda bağlı tekne, fırtına nedeniyle halatlar kopunca açıklara doğru sürüklendi. Cumartesi günü teknesinin yerinde olmadığını fark eden kaptan, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yardım istedi. Ekipler, 10 metre boyundaki Güner Kaptan-1 isimli balıkçı teknesinin, saatteki hızı 70/80 kilometreyi aşan rüzgar nedeniyle Kıbrıs Adası istikametine doğru sürüklendiği tahminiyle aramalara başladı. Tekne, Sahil Güvenlik ekiplerinin rüzgarın yön ve şiddetini hesapladığı hassas çalışmalarıyla kaybolduktan 3 gün sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde tespit edildi. Başıboş halde 200 kilometreden fazla sürüklenen tekne, Mersin'in Silifke ilçesindeki Yeşilovacık Balıkçı Barınağı'na götürüldü. 3 ailenin geçim kaynağı olan ekmek teknesi, Sahil Güvenlik birimlerince sahibine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2023-01-19 13:07:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)- LİSELİ GENCİN ASKINDA EKMEK UYGULAMASINA PLAKET
YEREL HABERLER (Görüntülü)- LİSELİ GENCİN ASKINDA EKMEK UYGULAMASINA ...
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi ...
Hatay'da apartmanda çıkan yangında üst katlarda mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da apartmanda çıkan yangında üst katlarda ...
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını ...
(Görüntülü)- SURİYELİ ÇOCUKLARA MONT DESTEĞİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)- SURİYELİ ÇOCUKLARA MONT DESTEĞİ
(Görüntülü) EŞİYLE EL ELE TUTUŞUP YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN HAFRİYAT KAMYONUNUN ALTINDA KALIP ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) EŞİYLE EL ELE TUTUŞUP YOLUN KARŞISINA ...
GÜNCELLEME - Hatay'da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Hatay'da kamyonun çarptığı kadın ...
Hatay’da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Hatay’da kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Eşiyle el ele tutuşup yolun karşısına geçerken hafriyat kamyonunun altında kalıp öldü
YEREL HABERLER Eşiyle el ele tutuşup yolun karşısına geçerken ...
Hatay'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 4 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Payas'ta kontrolden çıkan orman işletme aracı devrildi
YEREL HABERLER Payas'ta kontrolden çıkan orman işletme aracı ...
Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübünün tekerlekli sandalye basketbol takımı Avrupa'yı hedefliyor
YEREL HABERLER Tosyalı İskenderun Engelliler Spor Kulübünün ...
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı
Arsuz'da Balıkçılığa Kadın Eli Projesi'nin açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Arsuz'da Balıkçılığa Kadın Eli Projesi'nin açılışı ...
Belen'de yoğun sis etkili oldu
YEREL HABERLER Belen'de yoğun sis etkili oldu
Hatay'da tarihi okulda restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da tarihi okulda restorasyon çalışmaları ...
Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi ...
Hatay'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü ...
Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Hatay'da otomobilde 4 bin 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da otomobilde 4 bin 800 paket kaçak sigara ele ...
Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı mozaiği yapıldı
YEREL HABERLER Hatay'da 500 bin doğal taşla 3 boyutlu zeytin ağacı ...
Hatay'da özel halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay'da özel halk otobüsünün park halindeki araçlara ...
Hatay'da öğretmenlere sağlıklı beslenme eğitimi verildi
YEREL HABERLER Hatay'da öğretmenlere sağlıklı beslenme eğitimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.