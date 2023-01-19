Eşiyle el ele tutuşup yolun karşısına geçerken kamyonun altında kalan kadın, toprağa verildi

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Belen ilçesinde aile sağlığı merkezinden çıkıp el ele tutuşarak yolun karşısına geçmeye çalışırken, yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden hafriyat kamyonunun altında kalıp ölen Gülşen Akyurt (51), toprağa verildi.

Belen Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene olduktan sonra saat 12.00 sıralarında çıkıp, geldikleri otomobile doğru el ele tutuşup yürüyen Gülşen ve Mustafa Akyurt çifti, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada araçlara yanan ışık, yeşile döndü. Sürücüsünün hareket ettirdiği 27 AOE 858 plakalı hafriyat kamyonu, çiftten Gülşen Akyurt'a çarptı. Gülşen Akyurt, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Gülşen Akyurt için bugün İskenderun ilçesi Kaptan Mehmet Paşa Camii´nde öğle namazından sonra cenaze namazı kılındı. Namazda saf tutan eşi Mustafa Akyurt güçlükle ayakta durabildi. Kılınan namazın ardından Akyurt, gözyaşları ve dualarla Karaağaç Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-01-19 14:21:33



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