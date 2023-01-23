Hatayspor, Trabzonspor maçına hazırlanıyor

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Hatayspor, kendi evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Hatayspor, Süper Lig´in 21´inci haftasında kendi sahasında karşı karşıya geleceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti. Takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde yaptığı ve 1 saat 20 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirdi.

Hatayspor Trabzonspor karşılaşması 28 Ocak Cumartesi saat 16.00´da Yeni Hatay Stadyumu´nda oynanacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2023-01-23 14:27:52



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