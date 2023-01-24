Iğdır'da buzlanan yolda askeri araç devrildi: 2 asker şehit (3)

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
Iğdır'da, Türkiye-İran hududundaki sınır duvarı bölgesinde yol araması yapılan ve 'Kobra' olarak bilinen askeri aracın buzlanma nedeniyle devrildiği kazada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Muammer Ay'ın (26) acı haberi, Hatay'daki ailesine verildi. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Ay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki babaevine giden yetkililer, aileye şehadet haberini verdi. Ailenin oturduğu sokağa ve eve, Türk bayrağı asıldı. Şehit Muammer Ay'ın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek. İzzet NAZLIÇilem Gökçe ÖĞÜT/ HATAY, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Çilem Gökçe ÖĞÜTİzzet NAZLI
2023-01-24 17:32:55
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