Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Süper Lig'in 20´nci haftasını BAY geçen Hatayspor, cumartesi günü Yeni Hatay Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 20´nci haftasını BAY geçen Hatayspor, ligin 21´inci haftasında, Yeni Hatay Stadyumu'nda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Osman Çalgın Tesisleri'nde yapılan ve 1 saat 15 dakika süren antrenmanda futbolcular, çabukluk, hava topu, hücum ve savunma taktiği gerçekleştirdi. Bordo-beyazlı takım, yarın akşam saatlerinde Yeni Hatay Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2023-01-26 13:22:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.