Jeremy Dudziak, Hatayspor´da

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İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig ekibi Hatayspor, Greuther Fürth forması giyen 27 yaşındaki futbolcu Jeremy Dudziak'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Hatayspor Kulübü´nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2 ekiplerinden Greuther Fürth forması giyen orta saha oyuncusu Jeremy Dudziak´ı satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Jeremy Dudziak, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş´ın katıldığı imza töreniyle kendisini bordo beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Jeremy Dudziak´a hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz" denildi.Görüntü Dökümü:

İmza töreninden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2023-01-27 16:24:15



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