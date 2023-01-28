Portakal bahçesinde tüfekle vuruldu, 8 gün sonra yaşamını yitirdi

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Mehmet SOYER/ERZİN, (Hatay), (DHA)HATAY´ın Erzin ilçesinde portakal bahçesinde yer anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişi tarafından darbedilip, tüfekle vurulan Hakan Gör (44), kaldırıldığı hastanede 8 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan Uğur Ö. tutuklandı, diğer 2 kişi ise aranıyor.

Olay, 20 Ocak günü saat 08.30 sıralarında İstasyon Caddesi Karahöyük mevkisinde meydana geldi. Narenciye bahçesine giden Hakan Gör, portakal topladığı sırada yer anlaşmazlığı yaşadığı 3 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Hakan Gör, tüfekle vuruldu. Çevredekilerin ihbarı gelen ambulansla Hakan Gör, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gör, 8 gün sonra yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan 3 kişiden Uğur Ö.'yü yakaladı. Uğur Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

2023-01-28 11:11:31



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