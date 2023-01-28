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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor - Trabzonspor: 2-1

DHA

Hatayspor - Trabzonspor: 2-1


İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) -STAT: Yeni Hatay
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Ekrem Kan, Osman Gökhan Bilir
HATAYSPOR: Erce Kardeşler Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Adekugbe, Boudjemaa (Dk. 90+5 Dudziak), Musa Çağıran (Dk. 71 Aabid), Onur Ergün (Dk. 46 Ribeiro), Lobjanidze, Kaan Kanak (Dk. 46 El Kaabi), Bertuğ Özgür Yıldırım (Dk. 81 Ze Luis)
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Peres (Dk. 72 Larsen), Bartra, Hugo, Eren Elmalı, Siopis (Dk. 72 Doğucan Haspolat), Bakasetas, Enis Bardhi (Dk. 56 Trezeguet), Yusuf Yazıcı (Dk. 55 Umut Bozok), Djaniny (Dk.82 Lahtimi), Gomez
GOLLER: Dk. 47 El Kaabi, Dk. 50 Bertuğ Özgür Yıldırım (Hatayspor) Dk. 9 Enis Bardhi (Trabzonspor)
SARI KARTLAR: Musa Çağıran, Boudjemaa, Ribeiro, Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor) Uğurcan Çakır, Peres (Trabzonspor)Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Hatayspor, sahasında Trabzonspor 2-1 mağlup etti.9'uncu dakikada gelişen Trabzonspor öne geçti. Rakip yarı alanının ortalarında topla buluşan Bakasetas, ceza sahasına ortayı yaptı. Penaltı noktasına yakın bir noktada bulunan Enis Bardhi, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
18'inci dakikada Hatayspor'da Boudjemaa, Vitor Hugo'dan topu kurtarıp sağ kanattan ceza sahasına giren yerden pasını çıkardı. Kale sahası ön çizgisinde topla buluşan Bertuğ Özgür Yıldırım, sağ ayağıyla yaptığı tek vuruşta topu, kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından ağlara gönderdi. Ancak VAR tavsiyesi üzerine kenara gelen hakem Zorbay Küçük, pozisyonun başlangıcında Boudjemaa'nın Vitor Hugo'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
38'inci dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Lobjanidze, ortayı yaptı. Kaleye yönelen topu Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, yumruklayarak uzaklaştırdı.
44'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Bakasetas'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Djaniny, sol ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
İlk yarı, Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
47'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında Bertuğ Özgür Yıldırım'ın kafayla indirdiği topu ceza sahası yayının birkaç adım gerisinde kontrol eden El Kaabi, ceza alanına girip hafif sol çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı, top yan direğe de çarpıp ağlarla buluştu: 1-1.
50'nci dakikada sağ kanattan atak geliştiren Hatayspor'da Lobjanidze ortaladı, ön direkte bulunan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlara gitti: 2-1.
63'üncü dakikada gelişen Trabzonspor atağında, Djaniny, sağ kanattan ortayı yaptı, ceza sahasında bulunan Trezeguet'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.
90+2'nci dakikada sol kanattan atak geliştiren Hatayspor'da ceza sahasına giren Ribeiro, sağına pasını çıkardı, Ze Luis'in sol ayağıyla yakın köşeye doğru yaptığı vuruşta top yan direkten döndü.
Kalan dakikalarda gol olmadı ve Hatayspor sahasında Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2023-01-28 18:15:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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