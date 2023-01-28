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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından

DHA

Hatayspor - Trabzonspor maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Hatayspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Kazandığımız için mutluyuz. İnşallah bütün Hatay bizim gibi mutludur. Bizim gibi huzurludur. Uzun zaman sonra ilk defa, daha doğrusu 5 maç oldu. 5 maçtır galip gelememiştik. Bugünkü galibiyet o 5 maçın telafisi olmuştur diyelim. O yüzden biz çok mutluyuz. İlk yarı biraz oyunu tutup ikinci yarı hamlelerimizle beraber maçı almayı düşünüyorduk ki ilk yarıda Trabzonspor'un golden başka net bir pozisyonu da yoktu. Aşağı yukarı yanılmıyorsam uzun toplarla gelmeye çalıştılar. Herhangi böyle kenar organizasyonu ya da merkezden bir organizasyonları yoktu. Ama golü yememiz bizi biraz demoralize etti. Çünkü hedefimiz ilk yarıyı gol yemeden bitirip ikinci yarı hatta 3-4 tane değişiklik yapmayı planlıyordum. Ama mağlup olunca Ruben'le Ayoub'u atarak gerçi şu da vardı. Ruben'in hafta içi bir rahatsızlığı vardı. 2-3 gün bizle antrenmanlara katılamadı. Ayoub'un da biliyorsunuz belki az çok transfer gündeminde bir görüşmeleri var. Onunda kafası tam hazır olmadığından ikisine de 'sizi ikinci yarıda kullanacağım. Bugünkü plan böyle' dedim. Onlar da sağ olsun oyuna girer girmez katkı sağladılar. Yani tutmasa bu plan Volkan şöyle olurdu. Tutunca bu plan Volkan iyi hoca oluyor. Ama futbol günün şartlarıyla güzel. Bugünkü ortam bize müsaitti. Biz kazandık. Biz Trabzon'un kalitesini, başlarındaki hocanın iyi bir hoca olduğunu, geçen senenin şampiyonu olduğunu bunların hepsini biliyoruz ama bizim şu an kazanmamız gerektiği, onların durumundan daha önemliydi" dedi.ABDULLAH AVCI: KÖTÜ ENERJİDEN DOLAYI ÖZÜR DİLİYORUZ
Takımda dalgalı bir süreç yaşadıklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bir kere iki takım arasında bir kalite farkı, oyuncu kalitesi farkı ve oyun kalitesi farkı var. Gayet normal bu ve oyun planladığımız bir şekilde ve oyunun 8´inci dakikasında golü de bularak rakibin tamamen çekildiği, adam odaklı oynadığı, bununla ilgili neler yapacağımıza çalışarak 8 dakikada uyguladığımızdan karşılığını aldık. Aslında çok güzel fırsatlar var. Oyuna aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ama bir türlü bu oyuna giremedik. Ayağımızdaki topu kaybettik ilk yarıda veya bir duran top verdik rakibe. Onun dışında devreye 1-0 önde girdik. Ama oyun bunu hissettirmiyordu. İkinci yarı itibariyle oyunun başlangıcında aslında pozisyon ve pozisyon devamında direkten dönen toptan sonra geçişten gol yedik. Olabilir, futbolun içinde bunlar var. 1-1 oldu. Karagümrük maçı, Alanya maçı, bugün Hatay maçı. Devam eden kırılgan bir yapımız ve buna tepki verememek aslında benim sene başından itibaren bütününde, sadece saha değil kulübe olarak oyuncu olarak, biz olarak bütününde bir enerjinin böyle devamlı inişler çıkışlar yaşadığı durumlar var. Bazen teknik olmaz, taktik olmaz, bazen planlamada hata yaparsın. Bazen karışık oyun oynarsın. Şimdi aradaki kalite farkından rakip ne yaptı ? Sonuna kadar isteyerek seni hataya zorlayarak mücadele ederek ayakta kalmaya çalıştı. Ama karakter koyarsın, teslim olmazsın, bazen bu iş yüksek enerjiyle olur. Şimdi bugün baktığında işte pozisyon var mı ? Bir, iki tane var. Böyle mi olması gerekiyordu ? Hayır daha farklı daha oyunlar olması gerekir, daha baskılı oyunlar olması lazım. Çabuk teslim olmamamız gerekiyor. Sene başından itibaren bu çok sağlıklı gitmeyen bir durum. Zaman zaman hayal ettirdi. Balansı mı bulamadık, dengeyi mi bulamadık, enerjiyi mi yakalamadık ? Zaman zaman kaybolduk. Sanki süreç biraz böyle dalgalı gibi. Bunun da üzerinde çalışmaya, ne olduğunu bulmaya değiştir formasyon deniyoruz olmuyor. Grup enerjisi yapıyoruz olmuyor. Yani bir oluyor kayboluyor. Çok sağlıklı bir gidişat değil. Trabzon taraftarından, buraya gelenden, tribünde olandan özellikle son haftalarda kaybettiğimiz diyeyim. Oyunlardan dolayı ve kötü enerjiden dolayı özür diliyoruz. Tedavi etmeye, düzeltmeye, daha iyisini yapmaya çalışacağız. Mevcut, şu an itibariyle elimdeki kadro bu. Kötü çocuklar mı? Hayır değiller. Kötü karakterler mi? Hayır değiller. Ama futbolda kavga etmek enerji, duygu, karakter bunlar başka bir şey. Bugün itibariyle tekrar bunu yaşadık. Bu sağlıklı bir durum değil. Tekrar taraftardan özür diliyoruz. Rakibi de yaptıkları mücadeleden dolayı kazandıkları için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
"TRABZONSPOR´UN TRANSFERE DEĞİL, TRABZONSPOR KULÜBÜNÜN BİR ORGANİZASYONA İHTİYACI VARDIR"T
oplantıda, transfer konusundaki bir soruya da cevap veren Avcı, şu ifadelere yer verdi:
"Transfer şu anda çok doğru ve sağlıklı gibi durmuyor. Öncelikle Trabzonspor'u düşünmek zorundayız. Sürdürülebilir bir durumu oluşturmamız için. Bunu net bir şekilde düşünmek lazım. Transfer burada veya ülkede genelde şöyle bakılıyor; 1 transfer aldı, 2 tane aldı her şey düzelecek gibi diyor. Burada ben bütününde şöyle bir şey diyorum size. Başından itibaren sadece takım üzerinden genel bir şey söylemeye çalışıyorum. Trabzonspor'un içinde de dahil genel bütününde dalgalı giden bir süreç var. Enerjinin, inişlerin çıkışların olduğu, balansların dengelerin bozulduğu bir süreç. Bizim içimizde de aynı. Bakın bir şey değil bu. Takım için benim ekibim için çalışan için, personel için, yönetim için her şey için böyle bir Karadeniz'in dalgası mı diyeyim veya başka bir şey mi diyeyim. Böyle bir süreci yaşıyoruz. Bu kulüplerde bunlardan olabilir. Hiçbir şeyin oturmadığı bir süreci yaşıyoruz. Sahanın içi tabi ki benim sorumluluğumda. Sahanın içindeki enerjiyi bazen bulduk, bazen kaybettik. Bu doğru, sağlıklı bir şey değil. Dediğim gibi sporcu ruhu kaybedebilir ama kaybederken kavga eder. Sahanın içinde mücadele eder. Biz bunu bu itibarla bazen yakalıyoruz. Bazen kaybediyoruz. Transferle ilgili çok bizim için şu an itibariyle çözüm olacak bir durum değil. Öncelikle kulübümüzü düşünmek zorundayız. Trabzonspor´un transfere değil, Trabzonspor Kulübü'nün bir organizasyona ihtiyacı vardır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Volkan Demirel´in açıklamaları
Abdullah Avcı´nın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK
2023-01-28 20:10:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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