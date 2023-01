Yaralı köpek, 6 aylık fizik tedaviyle sağlığına kavuştu

Çilem Gökçe ÖĞÜT/HATAY, (DHA)HATAY´da araç çarpması sonucu yaralanıp, düştüğü dere yatağında bir hafta mahsur kalan sokak köpeğine, bölgede besleme yapan Fatma Betül Yalım sahip çıktı. Yalım´ın `Zarif´ ismini koyduğu köpek, 6 ay süren fizik tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Antakya ilçesinin Kisecik Mahallesi´nde öğretmenlik yapan ve bölgedeki sokak hayvanlarını düzenli olarak besleyen Fatma Betül Yalım´a bir mahalleli, araç çarpması sonucu yaralanan sokak köpeğinin düştüğü sulama kanalı kenarında hareketsiz yattığını söyledi. Bunun üzerine Yalım, yaklaşık bir haftadır düştüğü yerde mahsur olduğu tahmin edilen köpek için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yalım, itfaiyenin, su seviyesinin düşük olduğu kanal kenarından çıkardığı köpeğe sahip çıktı. Yalım´ın `Zarif´ adını verdiği köpek, veterinerde 6 aylık fizik tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Fatma Betül Yalım, tedavi süresince her anı kayıt altına alarak sosyal medyada paylaştı. Köpeği ilk gördüğünde ölmüş olabileceğini düşündüklerini belirten Yalım, "Nefes alıyordu hemen veterinere götürdüm. Herkes çok yaşayamayacağını düşünüyordu. Belden aşağısını kullanamıyordu ve birçok yan hastalığı vardı. Yaşamak için direndi. Onun direnci bizim de inancımızı artırdı. Tüm mücadelemizle bugün normal hayatına sağlıklı bir şekilde döndü´´ dedi.

'ÖZEL DÜZENEK YAPILDI'

Köpeğin sağlığına kavuşması için çok çaba harcadıklarını ifade eden Yalım, "Mustafa Kemal Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden hocalarımız ve veteriner arkadaşlarımızla önce enfeksiyon aşamasını giderdik. Çok büyük sıkıntılar yaşadık. Arka bacaklarını kullanamıyordu. Bu sebeple arka bacaklarında yaralar çıkmaya başladı. Bir yandan da o yaraları iyileştirmeye çalıştık. Gençlik hastalığı denilen ölümcül bir hastalığına yakalandı. Onunla da ayrı mücadele ettik. Tüm bunların ardından fizik tedavi aşamasına geçildi. Zarif'in ayakta durması için vücuduna uygun özel bir düzenek yaptık. Her gün düzenli olarak fizik tedavisini yaptık. Tüm sevgimizle tedavinin yanı sıra masaj yaparak, ayaklarını kullanmasını sağladık. Zarif için bir mucizeyi gerçekleştirdik" diye konuştu.

KENDİNİ YUVALANDIRDI

Köpeğin tedavi sürecini çok istekli geçirdiğini söyleyen Yalım, "Klinikte o kadar istekliydi ki bu herkesin dikkatini çekti. Tedavisine devam edilirken, kendi köpeğini kliniğe getiren biri bu sürece şahit oldu ve bir gün 'bu mucizeye yuva olmak istiyorum' dedi ve sahiplendi. Azmi sayesinde kendiliğinden yuvalandı. Şimdi çok rahat bir evi var ve çok seviliyor. Çok mutluyuz. Zarif şu an diğer köpekler gibi, yürüyor, koşuyor, oyunlar oynuyor. Bu bizi çok mutlu etti." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Çilem Gökçe ÖĞÜT

