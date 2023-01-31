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İzzet NAZLIKasım NARCI/HASSA (Hatay), (DHA)NİĞDE-Ankara Otoyolu'nun Aksaray geçişinde TIR´a arkadan çarptığı otomobilinde yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Çiğdem Çağın'ın (32), kendisini ziyarete gelen arkadaşını İzmir´e götürdüğü, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Çağın, memleketi Hatay´da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında NiğdeAnkara Otoyolu Gülpınar beldesi yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Çiğdem Çağın yönetimindeki 01 FAN 35 plakalı otomobil, önünde giden Cafer Demirhan'ın (52) kullandığı KKTC plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın dorsesinin altına giren otomobilin sürücüsü Çiğdem Çağın araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çağın´ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çiğdem Çağın'ın kendisini ziyarete gelen arkadaşını İzmir´e götürdüğü, dönüş yolunda da kazanın yaşandığı kaydedildi. Jandarma ekipleri, kazayla ile ilgili soruşturma başlattı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana´da özel güvenlik olarak görev yaptığı öğrenilen Çiğdem Çağın´ın cenazesi, Hatay´ın Kırıkhan ilçesine getirildi. 7 ve 9 yaşlarında iki erkek çocuğu olduğu öğrenilen Çağan, ilçeye bağlı Kaletepe Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Hassa İzzet NAZLI, Kasım NARCI

2023-01-31 16:04:16



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