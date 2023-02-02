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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Piyasa değeri 2 milyon TL olan zirkonyum elementi ele geçirildi

DHA

Piyasa değeri 2 milyon TL olan zirkonyum elementi ele geçirildi


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olduğu değerlendirilen 78 kilo gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirildi. Olayla ilgili, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İskenderun ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bir evde gümrük kaçağı zirkonyum elementi olduğu ihbarını aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan, 78 kilo gümrük kaçağı zirkonyum elementi ele geçirdi. Olayla ilgili B.U. ve H.Ö. gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2023-02-02 11:19:31

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