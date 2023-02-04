Suriye Türkmen Meclisi Başkanı: Barış ortamı sağlandığında ülkemize dönmek istiyoruz



Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay), (DHA)SURİYE Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Türkhan, ülkelerinde barış ortamı sağlandığında, tekrar dönmek istediklerini belirterek, "Suriye halkı da Türkmenler de yurduna dönmek istiyor. Orası bizim ana vatanımız. Hem Türkmenler olarak hem de Suriyeliler olarak, vatanımızdan vazgeçmedik. Bin yıl önce de oradaydık, yine orada olmak istiyoruz" dedi.

Suriye'de yaşayan Türkmenlerin oluşturduğu 2013 yılı mart ayında kurulan Suriye Türkmen Meclisi´nin Başkanı Muhammed Türkhan, Hatay´ın İskenderun ilçesinde Bayır Bucak Türkmenleri Derneği'ni ziyaret etti. Başkan yardımcısı Muhammet Kömürcü'nün de yer aldığı ziyarette çiçekle karşılanan Türkhan, değerlendirmelerde bulundu. Meclisin amacının Suriye Türkmenlerinin haklarını yeniden almak olduğunu vurgulayan Türkhan, "Suriye Türkmenlerinin bir sıkıntısı vardı. Maalesef bunu bütün Suriye halkı yaşadı. Bir araya gelmeleri yasaktı. İlk başta Suriye Türkmenlerini birbirleriyle tanıştırdık, onu başardık. Bundan sonraki hedefimiz Suriye ile ilgili platformlarda herhangi bir masada Suriye Türkmenlerinin haklarını savunacak bir duruma getirmek istiyoruz. Uluslararası arenada bütün masalarda Suriye Türkmenleri olacak, hedefimiz budur. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle de başaracağız. Türkiye Cumhuriyeti'ne ve milletine teşekkür ederiz. Bize her türlü desteği verdiler, veriyorlar. Bizim davamız kutsal bir dava. Biz öyle görüyoruz. İnşallah sonunda kazanacağız. Suriye Türkmenlerinin haklarını yeni Suriye anayasasında tapusunu alacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Hem Suriye muhalifleri hem de Suriye Türkmenleri olarak vatanlarına geri dönmek istediklerini belirten Başkan Türkhan, "Suriye´de barış ortamı sağlandığında, vatanımıza dönmek istiyoruz. Türkmenlerin yüzde 80'i dönmek istiyor. Suriye'deki muhalefetin temsilcisiyim. Hem de Suriye Türkmen Meclisi Başkanıyım. Suriye halkı da dönmek istiyor. Orası bizim ana vatanımız. Hem Türkmenler olarak hem de Suriyeliler olarak vatanımızdan vazgeçmedik. Bin yıl önce de oradaydık yine orada olmak istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-02-04 12:38:14



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