Şüpheli valizden kıyafet çıktı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde işlek cadde üzerinde bir sokağın girişine bırakılan valizden, yapılan incelemede kıyafet çıktı.
İskenderun ilçesi Ulucami Caddesi Kaptan Mehmet Paşa Camii yakınlarındaki bir sokak girişinde, kaldırıma bırakılan valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, çevredekileri uzaklaştırıldı. Bölgeye bomba imha uzmanı da geldi. Valizde yapılan incelemede, kıyafet olduğu belirlendi.
Polis ekipleri, unutulduğu değerlendirilen valizin kime ait olduğunu araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-02-04 15:12:43
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.