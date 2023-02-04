Şüpheli valizden kıyafet çıktı

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Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde işlek cadde üzerinde bir sokağın girişine bırakılan valizden, yapılan incelemede kıyafet çıktı.

İskenderun ilçesi Ulucami Caddesi Kaptan Mehmet Paşa Camii yakınlarındaki bir sokak girişinde, kaldırıma bırakılan valizi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı, çevredekileri uzaklaştırıldı. Bölgeye bomba imha uzmanı da geldi. Valizde yapılan incelemede, kıyafet olduğu belirlendi.

Polis ekipleri, unutulduğu değerlendirilen valizin kime ait olduğunu araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-02-04 15:12:43



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