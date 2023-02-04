Hatay´ın yüksek kesimlerine kar yağdı



İzzet NAZLIÇilem Gökçe ÖĞÜT/HATAY, (DHA)HATAY'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sömestir tatilini fırsat bilen aileler, bu bölgelere giderek çocuklarıyla kar topu oynadı.

Kentte dün gece saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, Yayladağı, Belen, Altınözü, Hassa, İskenderun ve Kırıkhan ilçelerinin yüksek kesimlerindeki mahalleleri beyaza bürüdü. Geçen haftalarda kuraklık endişesi yaşanan kentte, yağış vatandaşları sevindirdi. Karayolları, belediyeler, kar temizliği yaptı. Bölgede, polis ve jandarma ekipleri, kar yağışının etkili olduğu noktalara gidecek olan sürücülere kış lastiği ve zincir takmaları konusu uyarıda bulundu.

Antakya-Yayladağı yoluna giden bazı aileler, çocukları ile kar topu oynadı. Kardeşleriyle kar topu oynadıklarını söyleyen Mustafa Tekgöz (17), havanın soğuk olmasına rağmen çok eğlendiklerini söyledi. Antakya merkezde kar yağmayınca kar topu oynamak için yüksek kesimlere çıktıklarını söyleyen Betül Akyol (12), tatilin son günlerini çok güzel geçirdiklerini söyledi.

Kar topu oynayıp kardan adam yaptıklarını söyleyen Muhammed Akyol (10) ise çok mutlu olduğunu belirtti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Çilem Gökçe ÖĞÜT

2023-02-04 15:42:27



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