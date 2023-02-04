Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı'ndan farklı galibiyet

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)- HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Tosyalı İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, sahasında konuk ettiği Şanlıurfa Belediyesi Engelliler Takımı'nı 82-63´lük skorla mağlup etti.
Tosyalı İskenderun, rakibi Şanlıurfa Belediyesi ile İlçe Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Coşkulu taraftar topluluğunun desteğini arkasına alan İskenderun ekibi, ilk periyottan itibaren oyun kontrolünü elinde tutmayı başardı. Tüm periyotlarda üstünlüğünü sürdüren Tosyalı İskenderun, maçın sonunda rakibini 82-63 yenerek camiasına galibiyet sevinci yaşattı.
Bu galibiyetle Tosyalı İskenderun, sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yaparak yoluna devam etti. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2023-02-04 17:46:38
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