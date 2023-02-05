Hatayspor - Kasımpaşa: 1-0



İzzet NAZLI / HATAY, (DHA) -STAT: Yeni Hatay

HAKEMLER: Murat Erdoğan, Esat Sancaktar, Süleyman Özay

HATAYSPOR: Erce Kardeşler Burak Bekaroğlu, Recep Burak Yılmaz, Engin Can Aksoy (Dk.58 Lobjanidze), Kerim Alıcı, Dudziak (Dk.58 Ribeiro), Aabid (Dk.82 Atsu), Boudjemaa (Dk.70 Musa Çağıran), Kaan Kanak, El Kaabi, Ze Luis (Dk.82 Bertuğ Özgür Yıldırım)

KASIMPAŞA: Erdem Canpolat Tarkan Serbest, Donk, Yasin Özcan, Fabiano, Mickael Tırpan, Hajradinovic (Dk.75 Gholizadeh), Eysseric (Dk. 90+6 Tunay Torun), Ben Ouanes (Dk.57 Koita), Chouiar (Dk.75 Ahmet Emin Engin), Fall

GOL: Dk.90+7 Atsu (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Volkan Demirel (Teknik Direktör), Ze Luis, Ribeiro (Hatayspor) Serkan Rençber (Kulüp Görevlisi), Eysseric, Mickael Tırpan, Koita (Kasımpaşa)Spor Toto Süper Lig'in 23´üncü haftasında Hatayspor sahasında Kasımpaşa´yı 90+7'de Atsu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

4´üncü dakikada atak geliştiren Kasımpaşa'da Hajradinovic, ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye doğru vurdu ama top yandan auta gitti.

15´inci dakikada karşılaşmanın hakemi Murat Erdoğan, Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ile yedek kulübesinde bulunan Kasımpaşa kulüp görevlisi Serkan Rençber'e sarı kart gösterdi.

24´üncü dakikada atak geliştiren Kasımpaşa'da Fall, Eysseric'in uzun pasında savunma arkasına sarktı ve kaleci ile karşı karşıya aşırtma vuruş denedi, top üstten auta gitti.

34´üncü dakikada atak geliştiren Hatayspor'da Ze Luis, merkezde ceza sahasının önünden gelişine vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

35´inci dakikada Kasımpaşa'da Fall, kalesini terk eden kaleci Erce Kardeşler´i geçti ve ceza sahası sol çaprazdan boş kaleye vurdu ancak top yandan auta çıktı.

İlk yarı 0-0´lık skorla sona erdi.

54´üncü dakikada Hataysporlu Boudjemaa boşta kalan topu kaptı ve ceza sahası sağ çapraza gönderdi, El Kaabi'nin uygun pozisyondaki şutu uzak köşeden az farkla dışarıya gitti.

65´inci dakikada atak geliştiren Kasımpaşa'da Fall, sağ kanatta sıfıra kadar inerek çok iyi ortaladı, Chouiar'ın kafa vuruşunda top, az farkla yandan auta gitti.

77´nci dakikada atak geliştiren Kasımpaşa´da hızlı hücumda savunma arkasına sarkan Ahmet Emin Engin ceza sahası sağ çaprazdan kaleye vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

87´nci dakikada Hatayspor'da Bertuğ Özgür Yıldırım, ceza sahası sol çaprazdan içeriye gönderdi, El Kaabi'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

90+7´nci dakikada sağ çaprazda, ceza sahasına yakın bölgede kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Atsu kaleye vurdu, barajın arasında geçen top ceza sahasında sekerek kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0

Kalan dakikalarda da başka gol olmadı ve Hatayspor sahasında Kasımpaşa´yı 1-0 mağlup etti.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2023-02-05 18:13:30



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