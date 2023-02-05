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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından


İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 23´üncü haftasında Hatayspor sahasında Kasımpaşa´yı 90+7'de Atsu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.
Kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Bizim adımıza da Kasımpaşa adına da çok önemli bir maçtı. İki takım da birbirine benzer puan sıralamasında, hem ligdeki konumuyla, hem bir maç var, bir maç yokla. Biz bugün daha çok isteyen taraftık ki çünkü maç içinde de gitmeler gelmeler oldu. Biz de gol atabilirdik, Kasımpaşa da gol atabilirdi ama maçın son çeyreğinde maçı dörde bölüyorum son çeyreğinde bizim yaptığımız değişikliklerle elimizdeki son kozları sahaya koyarak maçtan galip gelmeyi bildik. Benim için bugünün galibiyetten de önemli durumu Christian Atsu'nun gol atmasıydı. Çünkü geldiğimizden beri çok çalışıyor. Kupa maçında onu oynattık, tekrar sakatlandı. Ama şu an çok hazır olduğunu ve istediğini bize bugüne kadar gösterdi. Hatta son hafta bir görüşmemiz oldu. 'Hocam oynamak istiyorum, oynamazsam da gitmek istiyorum' diye. Ben de ona 'Gitmek istersen gidebilirsin ama kalmak istersen de başımızın üstünde yerin var' dedim. Bugün de o çok isteğinin karşılığında gol atmayı becerdi, gol atmayı bildi. O yüzden ben bugün Atsu'nun galibiyetinin daha doğrusu golünün, galibiyetinin her şeyin ona armağan olmasını istiyorum" dedi.
"KADROMUZU DAHA DA GÜÇLÜ BİR HALE GETİRMEK İSTİYORUZ"
Transfer ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü de belirten Demirel, şu ifadelere yer verdi:
"Transfer kolay bir iş değil. Hem maddi anlamda, hem manevi anlamda. Ben istediğim yerlere, mevkilere oyuncuları belirttim, söylüyorum. İnanır mısınız görüştüğümüz oyunculardan her gün farklı görüşler, farklı talepler... Bugün oldu diye baktığınız iş yarın başka bir pürüz çıktığı için olmayabiliyor. Yani kolay iş değil. Şurada 3 günümüz kaldı. Elimizden geldiği kadar buraya oyuncu getirmeye çalışacağız. Tabi ki bu demek değil ki elimizde ki oyuncularımızdan memnun değiliz. Sadece kadromuzu daha da güçlü bir hale getirmek istiyoruz. Çünkü artık makas daralıyor ve sezon sonuna kadar iyi kadrosu olan, geniş kadrosu olan takımlar bence sezon sonuna daha rahat girebilecekler diye düşünüyorum."
"DOĞRUYA DA YANLIŞ DİYEMEZSİNİZ"
Toplantıda, hakemlerin kararları ile alakalı bir değerlendirme yapan Demirel, hakemlere saygı duyduğunu da ifade ederek, "Hakemler biraz daha dikkat etsinler. Niye dikkat etsinler? Çünkü eğer bir takımın teknik adamı 6 dakika verilen süreye itiraz ediyorsa ve buraya konuk olarak gelen teknik adam yine aynı şekilde 6 dakika uzatıldığına itiraz ediyorsa demek ki bunda bir yanlış var. Doğru bir tanedir arkadaşlar. Yanlışa doğru diyemezsiniz. Doğruya da yanlış diyemezsiniz. Yani burada şu var. Eğer biz iki antrenör, teknik direktör olarak artık bizi ne diye yorumluyorsanız biz bu duruma itiraz ediyorsak en az 10 dakika uzatılması gerekiyor diye, sen 6 dakika veriyorsan evet burada yanlış olan sensin, doğru olan bizim düşüncemiz bu bir. İkincisi, ben Serkan Rençber ile Fenerbahçe camiasından da daha önceki futbol hayatımdan da çok iyi tanırım kendisini ama onunla bile birbirimize düşürebilecek kadar kararlar veriyorsanız burada herkesin kendine dikkat etmesi gerekir" dedi.
"TÜRK FUTBOLU DOĞRU YÖNETELİM"
Merkez Hakem Kuruluna yeni bir başkan seçildiğini anımsatan ve kendisini çok sevdiğini ifade eden Demirel, "Lütfen, rica ediyorum. Hakem seçimlerinde hakem eğitimlerine dikkat edelim. Bana diyor ki şimdi penaltı pozisyonuna Kasımpaşalılar da penaltı diyor, bana hakem penaltıyı vermiyor. Hadi hakem vermedi VAR'dan penaltı verilmiyor. Sonra soruyorum neden vermediniz? Kural değişti diyor. Yahu kural değiştiyse gelip bize bunu niye anlatmıyorsunuz  veya bunu niye açıklamıyorsunuz? Belki onların da penaltısı olabilir, son dakika olabilir yani. Ben demiyorum ki yanlış karar ise benim lehime doğru ver. Veya rakibin doğrusunu benim lehime yanlış ver. Neyse onu verin. Ben burada biraz art niyet arıyorum. Neden geçen hafta Gaziantep maçı 1-0 öndeyiz. Djilobodji, Bertuğ'un beline basıyor, çocuğun beli şu an mosmor ve şişik. Belki Bertuğ'u bugün ondan oynatamıyoruz. Kırmızı kart vermiyor. Maç 1-0. Bugün yani Allah büyük yine söylüyorum. Allah çalışana veriyor yani. Atsu çalıştı, bugün golü attı. Onun emeklerinin karşılığıdır bu onu söyleyeyim. Ama gol olmasa ne olacak. Beni bugünden sonra daha zor günler beni bekleyecek. Belki bu maçtan sonra farklı düşüncelere gireceğim. Belki yani bir sürü sebep olabilir sayabiliriz. Sizden rica ediyorum, rica ediyorum. Doğru neyse doğru bir tanedir. Doğru neyse herkes doğruyu yapsın. Türk futbolu niye gelişmiyor diyoruz. Gelişmez. Art niyetli insanlar olunca gelişmez. Ne gelişebilirsiniz, ne değişebilirsiniz. Böyle yeneriz de sayarız ben ona kızarım, o bana kızar ama Türk futbolu ilerlemez. O yüzden rica ediyorum. Kim bunlara engel olacaksa sadece ben değil. Ben olamam zaten tek başıma. Ama sadece ben Hatayspor için de konuşmuyorum şu an tüm takımlar için. Kasımpaşa için de konuşuyorum bunu. Lütfen doğru yönetelim. Türk futbolu doğru yönetelim" dedi.
İNAN: TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİMDEKİ EN HÜZÜNLÜ MAÇ BUYDU
Konuşmasının başında, oyuncularını sahada vermiş olduğu mücadeleden dolayı onları tebrik eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Onlar adına çok üzgünüm. İçeride de gerçekten çok üzgünlerdi. Kazanmamız gereken bir maçtı. Oyuna istediğimiz gibi başladık. Yeterince pozisyon da bulduk. Çok net pozisyonlar da yakaladık. Ancak isabet sağlamakta zorlandık. Neredeyse hiç isabet sağlayamadık. Bu tür deplasmanlarda bu kadar çok pozisyona girip eğer neticelendiremezseniz maalesef böyle son dakika da olsa hüzünlü bir golle buradan mağlubiyetle ayrılabilirsiniz. Futbolculuk dönemimde de bu tür çok hüzünlü maçlar oynadım, kaybettim. Ama teknik direktörlük kariyerimdeki en hüzünlü maç buydu diyebilirim" dedi. (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Volkan Demirel´in açıklamaları
Selçuk İnan´ın açıklamalarıHaber-Kamera: İzzet NAZLI Samim SELÇUK / HATAY, (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI, Samim SELÇUK
2023-02-05 20:01:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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