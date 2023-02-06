İskenderun Limanı´nda kısmi hasar meydana geldi



HATAY, (DHA) Kahramanmaraş´ta meydana gelen 7,4 şiddetindeki deprem sonrası İskenderun Limanı´nda kısmı hasar meydana geldi. Limanın rıhtım bölümünde bulunan konteynırların bir kısmı da zarar gördü.Kısmi zarara ilişkin liman işletmecisi Limak´tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sebebiyle Grup şirketlerimizden Limakport İskenderun rıhtımında kısmi hasar meydana gelmiş olup, konteynırların bir kısmı zarar görmüştür. Herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Tesisimizde hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gerekli önlemler ivedilikle alınmaktadır. Limak Şirketler Grubu olarak bölgedeki tüm çalışma arkadaşlarımız ve yakınlarıyla iletişim halindeyiz. Ayrıca tüm imkanlarımız ile bu büyük felaketten zarar gören halkımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli destek ve yardımın sağlanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halindeyiz. Ülkemize geçmiş olsun."DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun

2023-02-06 13:26:10



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