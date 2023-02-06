Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (19)

HATAY'DA ÇOK SAYIDA BİNA YIKILDI
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerin şiddetli hissedildiği Hatay'da, onlarca bina yıkıldı. Kentin eski yerleşim merkezlerinden Antakya ilçesindeki Armutlu ve Cebrail mahallelerinde çok sayıda bina yıkıldı, bölgeye uzun süre ulaşım sağlanamadı. Elektrik, doğal gaz ve suların kesildiği bölgede, bina enkazları yolları kapattı, araç trafiğinde aksamalar oldu. Kurtarma ekipleri de saatlerde sonra bölgeye ulaşabildi. Hatay'ın İskenderen ilçesinde ise yıkılan binaların enkazında kalanları da aramakurtarma çalışmaları sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay Mustafa ERCAN
2023-02-06 18:27:46
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