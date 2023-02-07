Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (3)



32 SAAT SONRA GELEN KURTULUŞ

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Diyarbakır´ın Bağlar ilçesi Tesisler Kavşak'taki Serin 2 Apartmanı'nın enkazından 32 saat sonra Zeynep Ateşoğulları (35) sağ olarak kurtarıldı. Ateşoğulları, ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. AFAD, UMKE, Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

98 DEPREMZEDE GEMİYLE TAHLİYE EDİLDİ

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremde yaralanan 98 kişi, TCG İskenderun gemisi ile Mersin'de tahliye edildi. Mersin Limanı'na getirilecek olan yaralılar, Mersin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınacak. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun´a görevlendirildiği bildirildi.

DEPREMİ UNUTMAYAN GÖLCÜK´TEN BÖLGEYE YARDIM

17 Ağustos 1999 depreminin merkez üssü olan Gölcük´te, halk depremzedelere yardım etmek için seferber oldu. 24 yıl önce aynı zorlukları yaşayan vatandaşların, Kahramanmaraş ve çevresindeki deprem bölgesine gönderilmek üzere getirdikleri yardım malzemeleri dağ gibi birikti. Gölcük Belediyesi ve Kızılay tarafından Kavaklı Kültür Merkezi'nde toplanan yardımlar, gıda, giyim, temizlik malzemesi gibi sınıflara ayrıldıktan sonra, TIR'lara yüklenerek deprem bölgesine gönderilecek.

Kongre merkezine yardım getiren Ali Esastürk, "Ben de yaşadım depremi. Buradaydım. Duygularımız çok kabarık. Gözlerimiz doluyor, duygulanıyoruz. Kardeşlerimiz için üzülüyoruz. Dua ediyoruz" dedi.

Giyim yardımı yapan Rümeysa Usta ise "Biz de Gölcük depremini yaşadığımız için onları en iyi biz anlarız. O yüzden biz de yardım etmek istiyoruz. Yanlarında olmak istiyoruz. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun. Kalanlara da Allah sabır versin" diye konuştu.

Ailesiyle birlikte yardım getiren Emre Bal, "Gerçekten kötü bir durum. Bunu biz de yaşadık zamanında. Bundan dolayı çok duygusal bir dönem geçiriyoruz açıkçası. Oradaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Elimizden geldiğince de yardımda bulunmak istiyoruz. Allah yardımcıları olsun. Şartlar, hava koşulları gerçekten kötü" dedi.

VAN, DEPREMZEDELER İÇİN SEFERBER OLDU

Van´da vatandaşlar, depremden etkilenenler için seferber oldu. Büyükşehir ve diğer ilçe belediyeleri ile Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde kentin farklı noktalarında depremzedeler için yardım toplama merkezleri kuruldu. İpekyolu Kaymakamlığı ve Beledisi tarafından da İskele Caddesi'ndeki Atatürk Lisesi Spor Salonu'nda başlatılan yardım kampanyası yoğun ilgi gördü. Dün başlayan ve gece sabaha kadar devam eden yardımlar belediye görevlileri ve yardım gönülleri tarafından kolilenerek TIR ve kamyonlara yüklendi. Yardım TIR'ları deprem bölgesine gönderildi.

Yardımları koordine eden İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2011 yılında depremin acısını yaşayan Van halkının depremzedeler için seferber olduğunu söyledi. Aydın, "Yaralarımızı sarma zamanı. Bu yardım TIR'ları Malatya'ya gidiyor. Sayın valimiz de Malatya'ya görevlendirildi. Orada koordinasyonu Sayın Valimiz sağlıyor. İlçemizin yanı sıra diğer ilçelerden de belediyelerin yardım kampanyaları var" dedi.

Yardım kolilerini özel araçları ile getiren kişiler ise depremden etkilenen şehirler için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. (DHA)

İSKENDERUN, (DHA), Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- Dinçer AKBİR/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- Gıyasettin TETİK-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay İSKENDERUN, (DHA)

2023-02-07 11:36:15



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