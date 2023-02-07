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İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor

DHA

İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor


Mustafa ERCAN/ İSKENDERUN(Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun Limanı'ndaki konteyner deposunda dün depremden sonra çıkan yangın devam ediyor. Ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor.
İskenderun Limanı'nda dün saat 17.00 sıralarında depodaki konteynerlerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek alev aldı. Dumanların fark edilmesi üzerine yangına liman ve belediye itfaiye ekipleri müdahale etti. Çevredeki depolara da sıçrayan yangından gökyüzüne alevler yükseldi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, söndürme çalışmasını güçlükle sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Mustafa ERCAN
2023-02-07 11:37:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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