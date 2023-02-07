Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (4)



KÜÇÜK BEKİR, 24 SAAT SONRA ENKAZDAN KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden İstanbul'un Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), enkaz altında kalanlar için seferber oldu. Çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesinde çalışma başlatan ekipler, enkaz altında 24 saat kalan küçük Bekir'i kurtardı. Çocuğa saat 04.30 sıralarında ulaşan ekipler, annesini de yoğun çabalar sonucu enkazdan çıkardı. Bekir ile annesi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

PAK EKİBİ, 7 KİŞİYİ KURTARDI

Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından Van'dan da bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Malatya'ya giden Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK) ekibi, enkaz bölgelerinde çalışma yaptı. Enkaz altında kalan 7 kişiye ulaşılarak sağ kurtulmaları sağlandı. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

EYLÜL, 29 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARILDI

Adıyaman'ın Malazgirt Mahallesi 1071 Sokak'taki 5 katlı binada sürdürülen aramakurtarma çalışmalarında, 29 saat sonra mucize yaşandı. Bölgedeki Gümüşhane Belediyesi itfaiyesi ile Trabzon Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) gönüllü ekipleri, gelen sesler üzerine indikleri enkazdan Eylül İklim Bali adlı çocuğu enkazdan yaralı çıkardı. Hastaneye kaldırılan küçük kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Eylül'ün mucize kurtuluşu ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEPREMZELER İÇİN TÜROFED'E BAĞLI OTELLER HAZIR

Öte yandan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, TÜROFED ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğiyle deprem destek kampanyasının başlatıldığını söyledi. TÜROFED'e bağlı tüm tesislerin kapılarının depremzedelere açıldığını aktaran İşler, "1170 İzmir içinden, 1000'e yakın Çeşme'den toplam 2170 yatak, ilk kapasitede verildi. İhtiyaç halinde bunlar artırılmak üzere bekliyor. İzmir, depremzedelere kollarını açmış şekilde bekliyor. Sadece İzmir değil; Bodrum, Antalya, Alanya, Marmaris, İstanbul, Bursa, Kapadokya, Kayser, Ankara, Karadeniz, Mersin, Fethiye, Kuşadası, Didim, Seferihisar, Foça, Ayvalık, Eskişehir, Afyon, Uşak gibi tüm TÜROFED'e bağlı bölgelerde yatak tahsis edildi. Gün, birlik olma günüdür" dedi.

Mehmet İşler, afet merkeziyle koordineli olarak 15 bölgedeki oda sayılarına ilişkin bilgileri merkeze ilettiklerini dile getirdi. Bu kapsamda ilk kafilenin Diyarbakırlı iş insanının kiraladığı uçakla Bodrum'a geldiğini belirten İşler, "Bodrum'un yanı sıra bölgede bulunan TÜROFED tesislerinde depremzedeler ağırlanmaya başlandı. Antalya 20 bin yatak, Alanya 10 bin yatak tahsis etti. Kapadokya, Kayser, Ankara, Karadeniz, Mersin, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Didim, İzmir, Çeşme, Seferihisar, Foça, Ayvalık, Eskişehir, Afyon, Uşak tüm TÜROFED'e bağlı bölgelerde yatak tahsis edildi. AFAD ve Kültür ve Turizm Bakanlığı koordineli bir şekilde bu odaları tahsis edecek" diye konuştu.

'RESMİ KURUMLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞILIYOR'

Depremzedelerin otellere getirilmesini Türk Hava Yolları'nın organize ettiğini hatırlatan İşler, "Aynı zamanda iş insanları ve ayrılan bütçe ile tahsis ediliyor. Bu tamamıyla koordine içinde oluyor. Yetkililerin bize söyledikleri talimata göre hareket ediyoruz. Herkes kendi başına yardım etmeye çalıştığında da bir karışıklık çıkıyor ve yardım yerine sağlıklı ulaşmıyor. Bu yüzden resmi kurumların ve illerimizdeki valiliklerin koordinasyonunda olan organizasyonlara destek vererek yol alıyoruz" dedi. Behçet DALMAZ-Kenan YEŞİL/ VAN, HATAY, İZMİR, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya

2023-02-07 12:32:52



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