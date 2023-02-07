Antakya Devlet Hastanesi enkazından bir kişi kurtarıldı



Yiğit Can HELVACI/HATAY, (DHA) Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Hatay´da bir kişi sağ olarak kurtarıldı. Yıkılan Antakya Devlet Hastanesi enkazından 33 saat sonra kurtarılan 31 yaşında Leman ismindeki kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.Ümraniye Arama ve Kurtarma ekibinin çalışmaları sonucu enkaz altından kurtarılan kişinin tedavisinin devam ettiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Arama kurtarma ekibindeki görevliler enkaz altından çıkarılan kişinin şokta olduğunu ve soy ismini hatırlamadığını belirtti.GÖRÜNTÜLÜDHA-Genel Türkiye-Hatay Yiğit Can HELVACI/HATAY, (DHA)

2023-02-07 15:21:06



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