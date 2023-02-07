Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde (2)

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İSKENDERUN'A GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana'dan sonra depremin vurduğu diğer kentlerden Hatay'ın İskenderun ilçesine geçti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, İbrahim Karaoğlan Caddesi'ndeki binanın enkazına gitti. Kılıçdaroğlu, aramakurtarma çalışmaları hakkında bilgi alıp, ailelerinden gelecek iyi haberi bekleyenlerle görüştü. CHP lideri Kılıçdaroğlu, daha sonra İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'yı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Kılıçdaroğlu, ardından kent merkezine geçti. Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-02-07 17:04:42



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