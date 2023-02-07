İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor (2)

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LİMANDAKİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR

Hatay'ın İskenderun Limanı'nda konteyner deposunda depremden sonra çıkan yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen devam ediyor. Gündüz saatlerinde yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahale, havanın kararmasıyla sonlandırıldı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI

2023-02-07 22:41:58



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