İskenderun'da bir vatandaş, 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı

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HATAY, (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde Mehmet Çolak isimli vatandaş, yaklaşık 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde Mehmet Çolak isimli bir vatandaş, yaklaşık 40 saatin ardından enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Açık Ceza İnfaz Kurumu Kurtarma Teşkilatı personelince yapılan çalışma sonrası kurtarılan Mehmet Çolak, tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay Umutcan ÖREN

2023-02-08 00:31:37



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