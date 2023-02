Kırıkhan'da 7 kişiyi kurtaran Fatih Belediyesi ekibi, 3 çocukla temas kurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?



KIRIKHAN (HATAY), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremden sonra arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul'dan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giden Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, gün boyu yaptıkları çalışmalarda 7 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Yan yatan 5 katlı binanın enkazında çalışan ekipler, saat 19.30 sıralarında temas kurdukları kardeş olan 3 çocuğu çıkarabilmek için zamana karşı büyük çaba gösteriyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yıkımın meydana geldiği 10 ilde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri seferber oldu. İstanbul Fatih Belediyesi bünyesi oluşturulan Fatih Arama Kurtarma (FARK) ekibinden oluşan 20 kişi, bu sabah saat 04.30 sıralarında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Ziver Kader önderliğindeki ekip, zaman kaybetmeden Mimar Sinan Mahallesi Şehit Murat Uludağ Sokakta bulunan 4 bloktan oluşan belediye konutlarından yan yatan 5 katlı bir binanın enkazında çalışma başlattı.

7 KİŞİ ENKAZDAN KURTARILDI

FARK ekibi, öncelikle enkazın duruma göre risk faktörlerini tespit ettikten sonra açtıkları galerilerden depremzedelere ulaşmaya çalıştı. Sessiz dinleme ve sesli uyarılarla hayatta kalan depremzedelerle irtibata geçen ekip, gün boyu aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda 7 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

3 KARDEŞ İLE TEMAS KURULDU SU VERİLDİ

Ziver kader önderliğinde çalışmalarını aralıksız sürdüren FARK ekibi, saat 19.30 sıralarında kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk ile temas kurdu. Görevliler, konuşarak sakinleştirmeye çalıştıkları çocuklara su verdi.

KURTARMA GÖNÜLLÜSÜ: HASANCAN SEN DE BENİM EVLADIMSIN KURTARACAĞIM SENİ

Aramakurtarma gönüllüsü ile enkaz altındaki Hasancan arasında yaşanan diyalog, herkesi duygulandırdı. Kurtarma gönüllüsü bir yandan enkazda çalışma yaparken, sürekli konuşmaya çalıştığı çocuğa umut verdi. Depremzede çocuğun isminin Hasancan olduğunu söylemesi üzerine gönüllü, "Hasancan benim de bir oğlum var ismi Ozancan" dedi. Görevliye 'Allah razı olsun' diyen Hasancan, "Abi siz İstanbul'dan mı geldiniz?" diye sordu. Bunun üzerine arama kurtarma görevlisi, "İstanbul'dan geldim ben sizin için. Paşam duyuyor musun beni konuş, sen konuşurken ben böyle daha güzel çalışıyorum. Seni çıkartınca can olacaksın sen de bize. Şimdi sen de benim bir çocuğum oldun. Babayı da çıkartacağız. Hepinizi çıkartacağız buradan, bir tanenizi bırakmayacağız" diyerek moral verdi.

Görevli daha sonra cep telefonunu uzattığı Hasancan'a bulunduğu yerin görüntüsünü çekmesini istedi. Bu sırada Hasancan, kardeşinin yüzünde beton blok olduğunu ve karın bölgesinde kanaması bulunduğu belirterek, bin an evvel kurtarılmaları için yardım istedi.

BETON BLOK ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRDİ

Ekip sorumlusu Ziver Kader, sabah 04.30'da geldikleri Kırıkhan'da çalıştıkları enkazda 7 can kurtardıklarını söyledi. Kader, 3 çocuk ile temas kurulup su verildiğini ve çıkartmak için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Saat 19.30'dan itibaren 3 kardeşi çıkartabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Karşımıza bir blok çıktı, o engeli aştıktan sonra bir blok daha çıktı. Bu bloğu da aşarsak çocukları çıkartacağız. Umutluyuz" diye konuştu.

Ziver Kader, bugün İstanbul'dan 15 kişilik bir ekibin daha kendilerine katılacağını ve enkazda tespit ettikleri tüm depremzedeleri çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Kırıkhan KIRIKHAN (HATAY), (DHA)

2023-02-08 01:41:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.