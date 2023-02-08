Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KIRIKHAN'DA 7 KİŞİYİ KURTARAN FATİH BELEDİYESİ EKİBİ, 3 ÇOCUKLA TEMAS KURDU  

DHA

KIRIKHAN&#039;DA 7 KİŞİYİ KURTARAN FATİH BELEDİYESİ EKİBİ, 3 ÇOCUKLA TEMAS KURDU  


KAHRAMANMARAŞ merkezli iki depremden sonra arama kurtarma faaliyetlerine katılmak üzere İstanbul'dan Hatay'ın Kırıkhan ilçesine giden Fatih Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, gün boyu yaptıkları çalışmalarda 7 kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtardı. Yan yatan 5 katlı binanın enkazında çalışan ekipler, saat 19.30 sıralarında temas kurdukları kardeş olan 3 çocuğu çıkarabilmek için zamana karşı büyük çaba gösteriyor.Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yıkımın meydana geldiği 10 ilde enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması için yurt içi ve yurt dışından arama kurtarma ekipleri seferber oldu. İstanbul Fatih Belediyesi bünyesi oluşturulan Fatih Arama Kurtarma (FARK) ekibinden oluşan 20 kişi, bu sabah saat 04.30 sıralarında Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi. Ziver Kader önderliğindeki ekip, zaman kaybetmeden Mimar Sinan Mahallesi Şehit Murat Uludağ Sokakta bulunan 4 bloktan oluşan belediye konutlarından yan yatan 5 katlı bir binanın enkazında çalışma başlattı.7 KİŞİ ENKAZDAN KURTARILDIFARK ekibi, öncelikle enkazın duruma göre risk faktörlerini tespit ettikten sonra açtıkları galerilerden depremzedelere ulaşmaya çalıştı. Sessiz dinleme ve sesli uyarılarla hayatta kalan depremzedelerle irtibata geçen ekip, gün boyu aralıksız sürdürdükleri çalışmalarda 7 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.  3 KARDEŞ İLE TEMAS KURULDU SU VERİLDİZiver Kader önderliğinde çalışmalarını aralıksız sürdüren FARK ekibi, saat 19.30 sıralarında kardeş oldukları öğrenilen 3 çocuk ile temas kurdu. Görevliler, konuşarak sakinleştirmeye çalıştıkları çocuklara su verdi.  KURTARMA GÖNÜLLÜSÜ: HASANCAN SEN DE BENİM EVLADIMSIN KURTARACAĞIM SENİAramakurtarma gönüllüsü ile enkaz altındaki Hasancan arasında yaşanan diyalog, herkesi duygulandırdı. Kurtarma gönüllüsü bir yandan enkazda çalışma yaparken, sürekli konuşmaya çalıştığı çocuğa umut verdi. Depremzede çocuğun isminin Hasancan olduğunu söylemesi üzerine gönüllü, "Hasancan benim de bir oğlum var ismi Ozancan" dedi. Görevliye 'Allah razı olsun' diyen Hasancan, "Abi siz İstanbul'dan mı geldiniz?" diye sordu. Bunun üzerine arama kurtarma görevlisi, "İstanbul'dan geldim ben sizin için. Paşam duyuyor musun beni konuş, sen konuşurken ben böyle daha güzel çalışıyorum. Seni çıkartınca can olacaksın sen de bize. Şimdi sen de benim bir çocuğum oldun. Babayı da çıkartacağız. Hepinizi çıkartacağız buradan, bir tanenizi bırakmayacağız" diyerek moral verdi. Görevli daha sonra cep telefonunu uzattığı Hasancan'a bulunduğu yerin görüntüsünü çekmesini istedi. Bu sırada Hasancan, kardeşinin yüzünde beton blok olduğunu ve karın bölgesinde kanaması bulunduğu belirterek, bin an evvel kurtarılmaları için yardım istedi.  BETON BLOK ÇALIŞMALARI GÜÇLEŞTİRDİEkip sorumlusu Ziver Kader, sabah 04.30'da geldikleri Kırıkhan'da çalıştıkları enkazda 7 can kurtardıklarını söyledi. Kader, 3 çocuk ile temas kurulup su verildiğini ve çıkartmak için büyük çaba harcadıklarını belirterek, "Saat 19.30'dan itibaren 3 kardeşi çıkartabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Karşımıza bir blok çıktı, o engeli aştıktan sonra bir blok daha çıktı. Bu bloğu da aşarsak çocukları çıkartacağız. Umutluyuz" diye konuştu. Ziver Kader, bugün İstanbul'dan 15 kişilik bir ekibin daha kendilerine katılacağını ve enkazda tespit ettikleri tüm depremzedeleri çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. (DHA),Görüntü Dökümü
-------------------------
-Enkazdan görüntüler
-Hasancana telefon uzatılması
-Hasancan ile olan konuşmalar
-Çocukaların çıkarılması
-Diğer detay ve genel görüntülerHaber: KIRIKHAN (HATAY), (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Hatay
2023-02-08 01:51:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırıkhan'da 7 kişiyi kurtaran Fatih Belediyesi ekibi, 3 çocukla temas kurdu
YEREL HABERLER Kırıkhan'da 7 kişiyi kurtaran Fatih Belediyesi ekibi, ...
Hatay'da depremden yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki yaşındaki kızı kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremden yaklaşık 44 saat sonra anne ve iki ...
İzmir itfaiyesi, 1'i çocuk 3 vatandaşı enkazdan sağ olarak kurtardı
YEREL HABERLER İzmir itfaiyesi, 1'i çocuk 3 vatandaşı enkazdan sağ ...
İskenderun'da bir vatandaş, 40 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı
YEREL HABERLER İskenderun'da bir vatandaş, 40 saat sonra enkazdan ...
(Görüntülü) İSKENDERUN&#039;DA, CEZAEVİ KURTARMA TEŞKİLATINCA YAPILAN ÇALIŞMA SONUCU 1 VATANDAŞ ENKAZDAN SAĞ OLARAK KURTARILDI.
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSKENDERUN'DA, CEZAEVİ KURTARMA ...
(Görüntülü) KERİM CAN 37 SAAT SONRA İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KERİM CAN 37 SAAT SONRA İTFAİYE EKİPLERİ ...
Hatay'da biri çocuk 3 kişi enkazdan kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da biri çocuk 3 kişi enkazdan kurtarıldı
(Görüntülü) KERİM CAN 37 SAAT SONRA İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KERİM CAN 37 SAAT SONRA İTFAİYE EKİPLERİ ...
(Görüntülü) CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, DEPREMDEN ETKİLENEN HATAY?DA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
YEREL HABERLER (Görüntülü) CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, ...
(Görüntülü) LİMANDAKİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) LİMANDAKİ YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ...
Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi enkazdan çıkarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremden 42 saat sonra 45 yaşındaki kişi ...
Hatay'da depremden 40 saat sonra bir kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremden 40 saat sonra bir kişi kurtarıldı
Hatay Belen'de enkazdan bir kişi sağ kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay Belen'de enkazdan bir kişi sağ kurtarıldı
İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor (2)
YEREL HABERLER İskenderun Limanı'ndaki yangın devam ediyor (2)
(Görüntülü) ASKERLER VE VATANDAŞLAR İSKENDERUN?DA ENKAZ ALTINDA KALAN KÜÇÜK BİR ÇOCUĞU SAĞ SALİM KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ASKERLER VE VATANDAŞLAR İSKENDERUN?DA ...
DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti
YEREL HABERLER DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde ...
(Görüntülü) İSKENDERUN&#039;DA 41 SAAT SONRA GELEN MUTLULUK
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSKENDERUN'DA 41 SAAT SONRA GELEN ...
(Görüntülü) DEPREMDE DHA&#039;NIN ACI KAYBI; HATAY MUHABİRİ İZZET NAZLI, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU YIKILAN BİNADA CAN VERDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMDE DHA'NIN ACI KAYBI; HATAY ...
(Görüntülü) İSKENDERUN PAC MEYDANI BÖLGESİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YOĞUN BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSKENDERUN PAC MEYDANI BÖLGESİNDE ARAMA ...
(Görüntülü) HATAY İSKENDERUN LİMANI&#039;NDAKİ YANGIN KOTNROL ALTINA ALINDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY İSKENDERUN LİMANI'NDAKİ YANGIN ...
Hatay'da çöken duvar ile tavan arasında sıkışan tıp öğrencisi kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da çöken duvar ile tavan arasında sıkışan tıp ...
(Görüntülü) İSKENDERUN&#039;DA DENİZ SEVİYESİ YÜKSELDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) İSKENDERUN'DA DENİZ SEVİYESİ ...
(Görüntülü) HATAY&#039; DA 6 YAŞINDAKİ EYMEN 7 KATLI BİNANIN ENKAZINDAN SAĞ KURTARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) HATAY' DA 6 YAŞINDAKİ EYMEN 7 KATLI ...
Hatay'da depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da depremden 39 saat sonra 10 yaşındaki kız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.