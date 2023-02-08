

İZMİR Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı Acil Kurtarma Sağlık (AKS) ekipleri ve askerlerin Hatay'da yürüttüğü aramakurtarma çalışmalarında, Narlıca Mahallesi´ndeki bir binanın enkazından biri 3,5 yaşında çocuk ile üç kişi sağ olarak kurtarıldı.İzmir itfaiyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkazların olduğu Hatay'da çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Narlıca Mahallesi'nde bir apartmanın enkazında askerlerle beraber yürüttüğü çalışmalarda biri çocuk olmak üzere üç kişiyi sağ olarak kurtardı.SOYER: İTFAİYE EKİBİMİZ, ASKERLERİMİZLE BİRLİKTE HATAY'DA BİR ÇOCUĞUMUZU ENKAZDAN SAĞ OLARAK ÇIKARDIİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İtfaiye ekibimiz, askerlerimizle birlikte Hatay´da bir çocuğumuzu enkazdan sağ olarak çıkardı. Kelimeler boğazımda düğümleniyor... Ömrün uzun olsun çocuğum..." ifadelerini kullandı. (DHAGörüntü Dökümü

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-Çocuğun kurtarılma anıHaber Kamera: HATAY, (DHA)- DHA-Gündem Türkiye-Hatay HATAY, (DHA)

2023-02-08 02:08:32



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