KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, Hatay'da enkaz altında kalan, isminin Merve olduğu öğrenilen 28 yaşındaki kadın, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Merve'nin nişanlısı ve annesinin de halen enkaz altına olduğu öğrenildi.Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili vurdu. Hatay'da, kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nde yıkılan binaların enkazlarında aramakurtarma çalışması devam ediyor. Yıkılan 5 katlı bir binanın enkazından ise Merve adlı kadın, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Sedye ile taşınan Merve, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merve'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve bacağından yaralandığı belirtildi. Merve'nin nişanlısı ve annesinin de halen enkaz altına olduğu öğrenildi. (DHA)Görüntü Dökümü
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Mervenin ambulansa alınması HaberKamera: İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI HATAY (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Antakya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-02-08 02:19:24
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