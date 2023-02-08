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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MERVE, 46 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI  

DHA

MERVE, 46 SAAT SONRA ENKAZDAN SAĞ KURTARILDI  


KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, Hatay'da enkaz altında kalan, isminin Merve olduğu öğrenilen 28 yaşındaki kadın, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Merve'nin nişanlısı ve annesinin de halen enkaz altına olduğu öğrenildi.Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ili vurdu. Hatay'da, kent merkezindeki Atatürk Caddesi'nde yıkılan binaların enkazlarında aramakurtarma çalışması devam ediyor. Yıkılan 5 katlı bir binanın enkazından ise Merve adlı kadın, ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Sedye ile taşınan Merve, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Merve'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve bacağından yaralandığı belirtildi. Merve'nin nişanlısı ve annesinin de halen enkaz altına olduğu öğrenildi. (DHA)Görüntü Dökümü 
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Mervenin ambulansa alınması HaberKamera: İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI HATAY (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Hatay / Antakya İsmail AKKAYA Salih BÜYÜKSAMANCI
2023-02-08 02:19:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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