Anne 53 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı, kızı için çalışmalar sürüyor

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İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/HATAY, (DHA)HATAY'da, depremde enkaz altında kalan Suriyeli kadın, 53 saat sonra sağ kurtarıldı. Kadının verdiği bilgi üzerine, enkaz altındaki kızının kurtarılması için de çalışma yürütülüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay´ın Antakya ilçesinde Asi Nehri kıyısında yıkılan bir binanın enkazından gelen sesi duyan ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Beton bloklar kaldırılarak, depremden 53 saat sonra bugün saat 09.30 sıralarında Suriyeli olduğu belirlenen kadın, kurtarıldı.

Kadının verdiği bilgi üzerine enkaz altında olan kızının kurtarılması için de çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya İsmail AKKAYA-Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-02-08 11:52:13



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