Antakya´da baba ve 2 çocuğu enkaz altından kurtarıldı

HATAY, (DHA) Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, Hatay´ın Antakya ilçesinde sabahın erken saatlerinde 3 kişiyi sağ olarak kurtardı.3 yaşındaki Ömer isimli çocuğun kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekipleri sabah 06.00 sularında önce babayı, daha sonra 9 ve 3 yaşlarında iki çocuğu enkazdan kurtardılar."BABAN DA SENİ ÖZLEDİ"3 yaşındaki Ömer´i enkazdan çıkartan Tuzla Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibine bağlı bir görevli, "Baban seni özledi, Ömer gelsin, diyor" dediği kameralara yansıdı. Ömer´in bir yakını ise Ömer´in köpekleri sevdiğini söylemesi üzerine, `Köpek alacak babası ona´ dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya
2023-02-08 13:25:05
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