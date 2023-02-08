Emekli başçavuş evini 40'a yakın akrabasına açtı



Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde emekli Jandarma Astsubay Başçavuş Savaş Barış (51), Türkiye'yi sarsan depremler sonrası evleri hasar gören 40'a yakın akrabasını, sarsıntıda ayakta kalan müstakil evi ile sokağa kurduğu yarı açık çadırda misafir ediyor. Barış, "Yüzde 99'u akrabam ve tek sığındığımız yer burası" dedi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan 6 yıl önce emekli olan Astsubay Başçavuş Savaş Barış, memleketi İskenderun'a yerleşti. Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremler, ilçede de yıkımlara yol açtı. Depremde müstakil evi ayakta kalan Savaş Barış, evini çoğunluğu akrabası olan 40 kişiye açtı. Karayılan Mahallesi'nde 226 Sokak'taki evinde sokağa yarım çadır da kuran emekli Başçavuş, depreme 2 kızı ve eşiyle evinde uyurken yakalandığını ve kendini sokağa attığını söyledi. Barış, "Ayakta durmakta zorlandık kendimizi sokağa attık. Sonra da evimizi akrabalarımıza, kızımın arkadaşı ve Rus annesine açtık. Elimden geleni yaptım, fakat gücüm yetmedi. Yaklaşık 40 kişi var. Battaniye eksiğimiz var, çadır da istiyoruz, yiyeceği geçtik. Suyumuz yok, elektrik ara ara geliyor. İmkanlarımız çok kötü. Yüzde 99'u akrabam ve tek sığındığımız yer burası. Onların evleri kullanılmaz halde, 3 gün oldu. İlk önce ısınmaya yönelik yorgan battaniye çadır istiyoruz. 4 yaşlımız tansiyon hastası" ifadelerini kullandı.

Savaş Barış, sosyal medyadan canlı yayın yapıp, evinde 10 ailenin yaşadığını ve çadır ile battaniye ihtiyacı olduğunu söyledi.

KEDİSİNİ BIRAKMADI

Barış'ın müstakil evinde kalan yakınlarından Defne Çelik (11) depremde yaşadıklarını anlattı. Depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen ortaokul öğrencisi Çelik, evlerinin hasar gördüğünü ve eve giremediklerini belirtirken, kucağındaki kedisini de bir an olsun bırakmadı. Çelik, "Deprem anında evin içerisinde göremedim, sonradan buldum. Şimdi burada yaşıyoruz" diye konuştu.

RUS ANNEM KONUŞAMIYOR

Barış'ın müstakil evinde kalan Deniz Maria Özdemir de "İskenderun Doktorlar Caddesi'nde yaşıyoruz ve depreme orada yakalandık. Camlar patladı, evden nasıl çıktık bilemiyoruz. Ev tamamen çatlak dolu. Yan tarafta bina olduğu için çıkabildik. Her yer patladı. Burası arkadaşımın evi, annem Marina ile burada kalıyorum. Annem konuşamıyor, ağlıyor. Konuşacak durumda bile değil. Ev ne oldu bilmiyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ahmet İSTEKİbrahim LALELİ

2023-02-08 15:44:35



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