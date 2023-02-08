Umut 2 Apartmanı´nın enkazından yabancı uyruklu bir kişi kurtarıldı

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HATAY, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan Hatay Antakya Emek Mahallesi´ndeki Umut 2 Apartmanı'nın enkazından yabancı uyruklu bir kişi sağ olarak kurtarıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, depremden yaklaşık 50 saat sonra Hatay Antakya Emek Mahallesi´ndeki Umut 2 Apartmanı'nın enkazından yabancı uyruklu bir kişiyi sağ çıkardı. 30-35 yaş arası bir erkek olduğu belirlenen ve Türkçe bilmeyen kişi, enkazdan çıkarıldıktan sonra tedavisi yapılmak üzere sağlık görevlilerine teslim edildi.

DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya DHA

2023-02-08 16:21:11



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