Antakya'da depremin hasarı havadan görüntülendi

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İsmail AKKAYASalih BÜYÜKSAMANCI/ HATAY, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin Hatay'ın Antakya ilçesinde verdiği hasar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay´ın Antakya ilçesindeki enkazlar havadan görüntülendi. Atatürk Caddesi üzerindeki yıkılan ve yan yatan apartmanlar depremin izlerini ortaya koyuyor. Cadde üzerinde enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Antakya İsmail AKKAYA-Salih BÜYÜKSAMANCI

2023-02-08 16:48:27



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