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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremin yaşandığı andan itibaren kurumlarımız harekete geçerek vatandaşlarımızın yardımına koştular. Şüphesiz ki işimiz kolay değildi. Yaklaşık 13 bucuk milyon insnaımızın yasadıgı 500 kilomtre çapında bir alanda etkili olan bu depremin yaygınlığına bir de hava şartlarının zorluğu eklendi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Hatay

2023-02-08 18:15:50



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