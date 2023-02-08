Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elbette eksiklier var. Şartlar çok açık net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.DHA-Flaş Haber Türkiye-Hatay
2023-02-08 18:16:41
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