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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elbette eksiklier var. Şartlar çok açık net ortada. Böylesine büyük bir felakete hazırlıklı olabilmek mümkün değildir. Devlet millet omuz omuza vererek inşallah afetin yol açtığı yıkıntıları da kaldıracağız hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmayacağız.DHA-Gündem Türkiye-Hatay

2023-02-08 18:16:25



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