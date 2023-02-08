

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Böyle bir dönemde hala basit siyasi çıkar uğruna çirkef bir şekilde hala burada olumsuz kampanyalar yürütmeyi ben hazzedemiyorum. Bunun yanında da üzerinde bulunan makamından sorumluluğu olmamış olsa ben bugün böyle konuşmam çok farklı konuşurum. 1 yıl içerisinde hedefimiz Malatya'da Elazığ'da daha önce Bingöl'de olduğu gibi biz bu işi yaparız. Biz bu konularda kendimizi ispatlamış bir hükümetiz. Hatayımızda da bunu yapacağız. Şuanda AFAD'ın bütün çadırlarıyla il, ilçeler depremzedelerin emrine amade kılınmış vaziyette ve çalışmalar buralarda sürdürülüyor.DHA-Flaş Haber Türkiye-Hatay

2023-02-08 18:19:39



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