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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şuan da Türkiye genelindeki vefat sayısı 9 bin 57. Hatay'daki vefat sayımız şuan itibariyle 3 bin 356. Yaralı sayısı ülke genelinde 52 bin 979. Yıkılan bina sayısı 6 bin 444.DHA-Flaş Haber Türkiye-Hatay

2023-02-08 18:22:10



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